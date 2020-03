Amerikaanse filmprijs voor Yootha Wong-Loi-Sing

De Surinaams-Nederlandse actrice en zangeres Yootha Wong-Loi-Sing heeft een Amerikaanse filmprijs in de wacht gesleept. Wong-Loi-Sing kreeg van het festival SXSW in de VS de juryprijs voor haar rol in de film Really Love.

De film gaat volgens Nu.nl over een jonge schilder die zijn plek in de competitieve kunstwereld probeert te bemachtigen. Als hij het personage van Wong-Loi-Sing, een aantrekkelijke jonge rechtenstudente, ontmoet, komt hij voor een moeilijke keuze te staan.

Yootha, die met name bekend is van haar rol in de film Hoe duur was de suiker, kreeg op het festival een speciale juryprijs voor haar acteerwerk. In 2013 werd ze ook al genomineerd voor een Gouden Kalf voor beste actrice.

In 2018 had ze enkele rollen in Amerikaanse films waaronder een rol in ‘Love is’, een serie op het kanaal van Oprah Winfrey: OWN.