Gewapende criminelen proberen ATM-machine bij pompstation te kraken

Ook criminelen in Suriname hebben het blijkbaar zwaar deze dagen. Vandaar dat ze naar alternatieve manieren zoeken om aan geld te komen. Dat blijkt uit deze poging vannacht toen 4 verdachten geprobeerd hebben de geldautomaat bij Rock Oil Magenta te kraken.

Naar de redactie van Waterkant.Net verneemt hebben de criminelen de geldautomaat niet kunnen kraken. Zij hebben ook niets buitgemaakt.

Toen de verdachten het terrein opkwamen hebben zij de wachter meteen onder schot gehouden en gekneveld. De criminelen waren ongemaskerd en twee waren gewapend met een vuistvuurwapen en een jachtgeweer met ingekorte loop.

De wachter is ongedeerd gebleven. De politie was snel ter plaatse en heeft de criminelen niet aangetroffen in de nabije omgeving. De Surinaame politie heeft de zaak in onderzoek en werkt aan de aanhouding van de verdachten.