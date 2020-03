VIDEO: Brandweer Nickerie rukt uit voor brand in houten woning

Zojuist omstreeks 12.00u in de middag kreeg het Korps Brandweer Suriname een melding van een brand in Nieuw Nickerie. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om een brand in een houten woning aan de Wilhelminastraat tegenover Hotel restaurant Concorde.

Bij aankomst van de brandweer stond de woning reeds in lichterlaaie. De brandweer kon slechts nablussen. Het is nog niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.

Het huis werd bewoond door een gezin van 8 die allen dakloos zijn geworden. Het vuur zou begonnen zijn in de kamer waar de kinderen bezig waren te spelen.

Beelden van de brand: