Wachter schoot man dood met illegaal geweer gekregen van militair

De wachter, die gisteren een jongeman doodschoot op het terrein van het staalbedrijf COBO te Paranam, deed dat met een illegaal jachtgeweer. De wachter zou het geweer hebben gekregen van een militair. Dat meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Gisteravond werd Delvano Anakaba (foto) dodelijk geraakt toen de wachter een schot loste op twee mannen, die vermoedelijk van plan waren om spullen weg te nemen van het terrein. Zijn lichaam werd achterin het terrein levenloos aangetroffen. Toen de politie voor onderzoek arriveerde werd het bedrijf door een grote menigte buurtbewoners bestormd.

De 47-jarige wachter M.A. is naderhand zwaar mishandeld door personen uit deze verhitte menigte, die zich verzamelde bij het bedrijf. Hij ligt ter verpleging in een ziekenhuis. Hangende het onderzoek is deze man in verzekering gesteld en verdacht van doodslag en illegaal vuurwapen bezit.

De militair is overgedragen aan de Militaire Politie om het deel van het onderzoek met betrekking tot het illegaal jachtgeweer te onderzoeken. Het ontzielde lichaam van Delvano Anakaba en het jachtgeweer zijn in beslag genomen.

De politie meldt verder dat criminele elementen in de menigte onder andere bedrijfsvoertuigen van COBO in brand hebben gestoken. Ook het gebouw werd in brand gestoken. Verder heeft men onder andere airco units- en glazen ramen van het gebouw kapot geslagen.

Het gelukte de plaatselijke politie, met ondersteuning van andere politie eenheden, om de uit de hand gelopen situatie te normaliseren; terwijl de brandweer het vuur bluste. Door het kordaat optreden van de brandweerlieden (foto) is voorkomen dat er een grote brand is ontstaan.