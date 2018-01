Amerikaanse rol voor actrice Yootha Wong-Loi-Sing

17 januari 2018 | |

Actrice Yootha Wong-Loi-Sing heeft een grote rol bemachtigd in ‘Love is’, een nieuwe serie op het kanaal van Oprah Winfrey: OWN. Zij zal te zien zijn naast Amerikaanse acteurs als Idara Victor, Tyrone Brown en Kadeem Hardison. Dat meldt NU.nl.

Yootha Wong-Loi-Sing is een Nederlanse actrice van Surinaamse afkomst en geboren in Rotterdam in 1987. Haar acteerdebuut was in 2012 met het tv-programma Who’s in Who’s Out. In 2013 had ze een hoofdrol in de speelfilm ‘Hoe Duur was de Suiker’ als de lijfslavin Mini- Mini.

Met haar debuutrol in ‘Hoe Duur was de Suiker’, de openingsfilm van het Nederlands Film Festival 2013, maakt ze grote indruk en wordt genomineerd voor het Gouden Kalf voor Beste Actrice. De film, geregisseerd door Jean van de Velde, speelt zich af in het koloniale Suriname van de 18e eeuw.