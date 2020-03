Ex-gedetineerde die cipier beroofde van dienstwapen aangehouden

In Suriname is een ex-gedetineerde aangehouden, die een cipier van zijn dienstwapen heeft beroofd. Het gaat om de 37-jarige Lionel C., die vorige week door het Regio Bijstand Team Paramaribo werd aangehouden op verdenking van beroving.

De penitentiaire ambtenaar werd op dinsdag 10 maart beroofd door twee mannen, nadat hij van een feest kwam. Daarbij werden zijn dienstwapen en andere spullen weggenomen door de criminelen. De boeven kozen daarna het hazenpad, aldus het Korps Politie Suriname.

Tijdens de beroving herkende de cipier één van de criminelen als een oud-gedetineerde die in een Huis van Bewaring zijn straf doorgebracht heeft. Die ex-gedetineerde bleek Lionel, C. te zijn. Leden van het RBTP hebben Lionel opgespoord en op woensdag 18 maart aangehouden.

Bij een onderzoek in zijn woning is het dienst vuistvuurwapen van de ambtenaar terug gevonden. Lionel en het wapen zijn vervolgens overgedragen aan collega’s van de afdeling Kapitale Delicten.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie is Lionel ingesloten. Zijn kompaan wordt nog opgespoord meldt de politie.