Man dood bij grote opstand te Paranam

Bij een grote opstand te Paranam is woensdagavond één dode gevallen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat bewoners verschillende voertuigen van een bedrijf in brand hebben gestoken (foto). Dit waarschijnlijk nadat een bewoner is neergeschoten.

Het is nog onbekend wie geschoten heeft en wat er zich precies heeft afgespeeld. De politie is in grote aantallen en met speciale eenheden aanwezig ter plekke. De menigte is zeer verhit en bekogelt de aanwezige politie met stenen en andere zaken.

Zodra er meer bekend is volgt er een update.