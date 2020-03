VIDEO: Onrust Paranam nadat bewaker dief doodschoot op bedrijfsterrein

Bewoners van Paranam zijn woensdagavond in opstand gekomen nadat een bewaker van Cobo Construction een jongeman doodschoot op het bedrijfsterrein toen hij bezig was schroot te stelen.

De politie van Paranam kreeg woensdagavond een melding betreffende een bewusteloze man op het bedrijfsterrein van Cobo Construction. Ter plaatse aangekomen troffen de wetsdienaren een verhitte menigte en een levenloze man op het terrein aan met schotverwondingen. De menigte zwelde steeds aan.

De politie ter plaatse vroeg meteen assistentie. Intussen begon de menigte bedrijfseigendommen in brand te steken. De verschillende gespecialiseerde Surinaamse politie-eenheden arriveerden snel op de locatie om orde te handhaven. Zij wisten de menigte op een veilige afstand buiten het bedrijfsterrein te houden.

De menigte heeft verschillende voertuigen op het bedrijfsterrein in brand gestoken. Daarnaast is er ook geprobeerd om enkele gebouwen in brand te steken. Manschappen van het Korps Brandweer Suriname waren snel ter plaatse en hadden de situatie gauw onder controle.

Twee arbeiders van het bedrijf zijn gewond geraakt door de aanvallen van de menigte. De bewaker is aangehouden en afgevoerd naar het bureau voor het verdere onderzoek. De politie heeft de zaak in onderzoek. Hieronder een filmpje van de situatie:

Het slachtoffer Delfano A.