Penitentiaire ambtenaar zwaar mishandeld en beroofd op straat

Een penitentiaire ambtenaar is eerder deze week in het politieressort Uitvlugt in Paramaribo zwaar mishandeld en beroofd op straat door twee ongewapende en ongemaskerde mannen. De ambtenaar raakte zodanig gewond dat hij per ambulance vervoerd moest worden naar de Surinaamse Spoedeisende Hulp voor medische behandeling.

Waterkant.Net verneemt dat de rovers ervandoor gingen met zijn dienst vuistvuurwapen, mobiel, bracelet en SRD 1000. Het slachtoffer verklaarde tegenover de politie dat hij naar zijn auto liep die geparkeerd was aan de Albertlaan. Plotseling werd hij toen overvallen door de criminelen.

Na de daad renden de rovers weg. Naar zeggen van de penitentiaire ambtenaar weet hij niet hoe zij ter plaatse zijn gekomen en gevlucht. Het vermoeden bestaat dat de mannen door iemand met een auto zijn afgezet die daarna verderop in de straat gereedstond.

De politie in Suriname werkt aan de aanhouding en opsporing van de criminelen.