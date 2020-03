Dienstverlening politie Suriname gegarandeerd maar wel aangepast vanwege coronavirus

Het Korps Politie Suriname heeft de Surinaamse gemeenschap zaterdag laten weten dat de dienstverlening naar hun toe gegarandeerd is. De politie zal haar kerntaken en waar nodig ook haar bijzondere taken blijven uitvoeren ter bescherming van de gemeenschap. Ook tijdens de huidige ‘coronacrisis’.

Vanwege het virus is de politie wel genoodzaakt om haar dienstverlening naar de samenleving toe aan te passen. In gevallen van bijvoorbeeld: diefstal, inbraak of vernieling is het goed om eerst telefonisch contact met de politie te maken om af te stemmen of het wel of niet nodig is dat u het bureau aan doet om aangifte ter zake te doen.

Aangevers of andere belang hebbende moeten er rekening mee houden dat wanneer zij een politie bureau of post aan doen zij van de plaatselijke politieambtenaren instructies zullen krijgen met betrekking tot de wijze waarop de dienstverlening van de politie naar hun toe zal geschieden.

De politie zal onverkort door gaan met haar preventieve-, repressieve – en verkeersveiligheidstaken; zoals het surveilleren, het verlenen van hulp, het opsporen van verdachten en het houden van verkeerscontroles met in achtneming van de veiligheidsmaatregelen in verband met het corona virus.

De politie organisatie verwacht de volle medewerking van de Surinaamse burgerij en alle anderen die zich bevinden binnen onze landsgrenzen.