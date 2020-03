Het aantal besmette personen in Suriname met het coronavirus (Covid-19) is opgelopen naar 5. Een passagier die gisteravond uit Miami is gekomen is positief getest op het virus. Het aantal positief geteste gevallen is daardoor van 4 opgelopen naar 5. Dat heeft Danielle Veira, directeur Nationale Veiligheid zojuist bekend gemaakt tijdens de dagelijkse COVID-19 update door de Surinaamse regering en het Nationaal COVID-19 Management Team (NCMT).

- Advertentie -