Echtpaar Sheoratan-Soekhlal viert Diamanten huwelijk

In verband met het Diamanten huwelijk van het echtpaar Sheoratan-Soekhlal, mochten de twee de gebruikelijke enveloppe en bloemstuk in ontvangst nemen namens de President van Suriname en de First Lady. Dit geschiedde uit handen van de districtssecretaris mevrouw Lilian Amania, die districtscommissaris Audrey Hankers vertegenwoordigde.

Het huwelijk van dhr. Lachmipersad Sheoratan en mevr. Doelarie Soekhlal werd 60 jaar geleden gearrangeerd en daaruit zijn er 6 kinderen geboren. Verder hebben zij ook nog 13 kleinkinderen en 3 achter-kleinkinderen.

Meneer Sheoratan is geboren op 3 juni 1937 (83 jaar) in het district Paramaribo. Hij heeft als drukker gewerkt met zijn vader in hun eigen drukkerij. Als sport activiteit deed hij aan voetballen en hengelen.

Mevrouw Soekhlal, Doelarie is geboren op 8 maart 1943 (77 jaar) in het district Suriname. Zij zorgt voor de huishouding.

De bruiloft van het jubilerend echtpaar werd afgelopen vrijdag herdacht te midden van hun kinderen, kleinkinderen en overige familieleden.