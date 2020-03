LVV-minister intervenieert tussen SLM en exporteurs

Minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft het mogelijk gemaakt dat de Surinaamse exporteurs een spoed onderhoud hebben gehad met de directeur van de Surinaamse Luchtvaart Maatschappij (SLM) Radjesh Radjkoemar. Deze ontmoeting vond plaats op zaterdag 14 maart op het hoofd kantoor van het ministerie. Het doel van deze meeting had onder meer betrekking op de garantie van de export van de Surinaamse producten, naar aanleiding van de nieuwe aangekondigde maatregelen i.v.m. de Covid-19.

De meeting stond onder leiding van het hoofd van de National Plan Protection Organization in Suriname, Sadhana Janki. Aan deze meeting participeerde enkele leden van de Vereniging van Exporteurs in Suriname, VEAPS, GOPEX NV en anderen. Vooralsnog is bekend gemaakt dat er verbod is op het personenverkeer, echter vindt vrachtverkeer normaal plaats. De exporteurs hebben in overleg met de leiding van de SLM, de mogelijkheden bekeken wanneer de volgende zending kan worden verstuurd en de hoeveelheid aan vracht, meldt LVV.

Zoals bekend exporteert Suriname iets meer dan 10 ton per week aan groente en fruit naar het buitenland en met name naar Nederland. De directeur gaf de garantie dat de vracht indien ready normaal kan worden aangeleverd. De exporteurs mogen hun vracht dus dinsdag 17 maart normaal aanbieden. Radjkoemar deelde aan de exporteurs eveneens mede dat binnenkort de SLM zal vliegen met haar nieuwe toestel de Boeing 777, waarbij er verruiming zal plaatsvinden van de vrachtcapaciteit.

Het ministerie laat verder optekenen dat zij erop zal toezien dat er wel voldoende groente en fruit beschikbaar is voor de Surinaamse samenleving. Deze mening wordt derhalve ook gedeeld door de exporteurs. Gedurende deze periode zal de 100% controle op de zendingen wederom worden ingevoerd, deelde het hoofd van de NPPO mee.

Vanuit het ministerie worden er ook voorzorgsmaatregelen getroffen voor de inspecteurs die de inspectie zullen uitvoeren. De minister heeft vrijdag 13 maart een speciaal COVID-19 werkgroep geformeerd die zal werken aan de verdere bewustwording met betrekking tot de agrarische sector. Het ministerie vindt het belangrijk, dat de samenleving bewust is van het hebben van een eigen moestuin en of gezond gaat consumeren.