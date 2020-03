Medewerker aannemingsbedrijf tijdens werk aangevallen door vreemde man met hamer

Een medewerker van een aannemingsbedrijf in Suriname, die afgelopen woensdag bezig was met werkzaamheden langs de openbare weg, is daar met een hamer aangevallen door een man die hij nooit eerder had gezien. Het slachtoffer werd geraakt aan zijn rug meldt het Korps Politie Suriname.

De medewerker deed op 11 maart aangifte van mishandeling tegen de dader, de 28-jarige Leandro B. De man werd aangehouden door de wetsdienaren en verklaarde tijdens zijn verhoor dat het slachtoffer hem moest betalen. Naderhand kwam hij terug op zijn verklaring meldt de Surinaamse politie.

Leandro verklaarde daarna dat hij in opdracht van ene Richard alias ‘Sowtu’ het strafbare feit moest plegen. Richard R. werd opgespoord en aangehouden door de politie van bureau Munder, nadat het slachtoffer had verklaard dat hij al enige tijd in onmin leefde met Richard.

Richard ontkent dat hij Leandro heeft aangezet om de aangever te mishandelen.

Na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname zijn zowel Richard als Leandro, hangende het onderzoek, in verzekering gesteld.

Volgens het medisch rapport heeft de aangever een scheur in zijn schouderblad opgelopen aldus de politie.