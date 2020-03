68-jarige autobestuurder overleden na hartstilstand

De 68-jarige Semin Pawiroredjo, die op woensdag 11 maart bij een ongeval in Suriname is omgekomen in het verkeer, heeft vermoedelijk een hartstilstand gehad tijdens het rijden. Dat meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

De politie van Nieuw Nickerie kreeg de melding van het ongeval omstreeks 10.00 uur en deed de plek aan voor onderzoek. Uit het voorlopige onderzoek is naar voren gekomen dat het slachtoffer kort voor het ongeval over de Julianastraat reed.

De autobestuurder kwam op gegeven moment in de goot terecht met zijn voertuig. Omstanders haalden het slachtoffer uit de goot. De ingeschakelde arts stelde officieel de dood vast.

Volgens de arts heeft de chauffeur vermoedelijk een hartstilstand gekregen en verloor daarbij de controle over de besturing van het voertuig, meldt het Korps Politie Suriname.

Het lijk is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie afgestaan aan de nabestaanden.