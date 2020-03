Regering Suriname blaast persconferentie over coronavirus af

De Surinaamse regering heeft een persconferentie vanmorgen, over maatregelen met betrekking tot het coronavirus, afgeblazen. De reden die zij daarvoor geeft is dat de regering eerst het parlement hierover wil informeren. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat dit in DNA zal gebeuren om 14.30u lokale tijd.

De Surinaamse pers was uitgenodigd voor een persconferentie om 11.30u op het kabinet van de vice-president aan de Dr. Sophie Redmonstraat in Paramaribo. Daar zouden vp Adhin en andere regeringsfunctionarissen ingaan op maatregelen die gisteren ook al naar buiten kwamen. Na lang wachten bleek dat deze persconferentie niet door ging.

Gisteren werd bekend dat de autoriteiten in Suriname voornemens zouden zijn om het aantal internationale vluchten op Suriname drastisch terug te brengen. Op Zanderij komen veel vluchten vanuit Nederland. Inmiddels is bekend geworden dat Turkije en Curaçao vluchten uit Nederland gaan weren. Of dat ook in Suriname zal gebeuren is niet bekend.