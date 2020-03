‘Suriname wil internationale vluchten beperken vanwege coronavirus’

De autoriteiten in Suriname zijn voornemens om het aantal internationale vluchten op Suriname drastisch terug te brengen. Dit als onderdeel van maatregelen die genomen zullen worden om een uitbraak van het coronavirus te minimaliseren, meldt de Surinaamse krant De Ware Tijd (dWT) zojuist.

Welke vluchten dat zijn en uit welke landen wist de krant niet te achterhalen. Wel schrijft dWT verder dat de regering heeft besloten om extra militairen naar de grenzen te sturen en de controle op lucht- en zeehavens te verscherpen.

De VS heeft al een dergelijke beperking. Vanaf vrijdag 13 maart geldt dat reizigers uit het Schengengebied, waar Nederland onder valt, de Verenigde Staten de komende dertig dagen niet in mogen.

Vrijdag is er een persconferentie in Paramaribo waarbij de Surinaamse vice-president Ashwin Adhin de maatregelen bekend zal maken. Daarbij is het niet uitgesloten dat ook besloten wordt dat scholen zullen worden gesloten, aldus dWT.

In Nederland was er donderdag crisisberaad waarbij een aantal maatregelen zijn aangekondigd. Zo mogen bijeenkomsten met meer dan 100 mensen tot 31 maart niet doorgaan. Scholen blijven nog wel open.