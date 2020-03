Man overleden in het verkeer, pick-up in goot terecht gekomen

In Nickerie is een seniore burger vanmorgen overleden in het verkeer. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat dit rond 10.00u plaats vond aan de Julianastraat in Nieuw Nickerie. Het zou gaan om een 68-jarige man die onwel zou zijn geworden.

Volgens bewoners in de Julianastraat zou de man zig-zaggend met zijn pick-up over de weg hebben gereden. Daarna kwam hij plotseling in de trens terecht. Een ooggetuige zou hebben gezien dat de bestuurder zijn hoofd tegen het stuur zou hebben geslagen.

Omstanders hebben de man daarna uit het voertuig gehaald. Een ingeschakelde ambulance kon niets voor hem betekenen want hij was al overleden. Bovenstaande informatie is nog niet officieel bevestigd.

Manschappen van het Korps Politie Suriname waren ter plekke aanwezig en hebben deze zaak in onderzoek. Later meer.