Optreden van zanger Maroef Amatstam in Brabant gecanceld om coronavirus

De Surinaams-Javaanse zanger Maroef Amatstam is momenteel in Nederland voor de ‘Lobi Sranang Tour’. De zanger uit Suriname is op diverse plekken in het land te zien. In Brabant is een optreden van hem echter gecanceld, vanwege de uitbraak van het coronavirus.

Amatstam zou vrijdag a.s. optreden in Lithoijen, een dorp in de gemeente Oss, in de Nederlandse provincie Noord-Brabant. Maar daar grijpt het virus om zich heen: van de 503 gemelde corona gevallen in Nederland wonen er 223 in de provincie Noord-Brabant.

De meerderheid van de patiënten met een onbekende bron woont ook in Noord-Brabant. In Brabant worden evenementen daarom uit veiligheidsoverwegingen afgelast.

“Helaas moet de organisatie ook hieraan geloven en gaat vrijdag 13 maart niet door. Ook voor Maroef Amatstam is het sneu, maar safety first! Excuses voor het ongemak” liet de organisatie vandaag weten.

De overige optredens van de zanger gaan voorlopig gewoon door.