Anti-fraude platform moet fraude bij verkiezingen helpen voorkomen

Vanmorgen is in Suriname het Anti-fraude platform Verkiezingen 2020 geïnstalleerd. Met het oog op de aanstaande verkiezingen van 25 mei 2020 zijn politieke partijen bij elkaar gekomen om het hoofd te buigen over het voorkomen van fraude bij de komende verkiezingen.

Met de ervaringen van de verkiezingen in 2015 en de lessen geleerd daaruit is de zorg bij de deelnemende politieke partijen toegenomen dat de komende verkiezingen weer niet geheel volgens de wettelijke vereisten, procedures en regels zullen plaatsvinden.

Ook het onlangs genomen besluit van de regering om het personeel van stembureaus te benoemen slechts uit de gelederen van de politieke partijen die deel uitmaken van de regering heeft deze zorg doen toenemen.

Anderzijds willen de deelnemende politieke partijen op een effectieve manier meer vorm en inhoud geven aan de eigen democratische verantwoordelijkheid om toe te zien dat de komende verkiezingen volgens de wettelijke bepalingen zullen verlopen.

Op 5 maart j.l. is het besluit genomen om een Anti-fraude platform op te richten. Bijna alle politieke partijen buiten de partijen die momenteel deel uit maken van de regering hebben hun medewerking toegezegd.

Vandaag, woensdag 11 maart, vond de installatie plaats van het bovengenoemd Platform en werd hiervoor getekend door de VHP, NPS, PL, ABOP, DOE, PALU, DNL, A20, PRO, STREI, DA91 en SPA.