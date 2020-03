Surinamers in quarantaine in Israël niet besmet met coronavirus

De groep Surinamers die is afgereisd naar Israël voor een pelgrimstocht naar Bethlehem en in quarantaine is geplaatst in een hotel is niet besmet met het coronavirus (Covid-19). De Surinaamse bedevaartgangers mogen het hotel niet uit en vliegen maandagavond terug naar Nederland. Dat meldt pater Esteban Kross vanuit Israël.

Hieronder het volledig bericht van Kross:

“Gistermiddag zijn we teruggebracht naar het hotel te Bethlehem waar we tevoren waren.Wij zijn de enige groep in het hotel, de andere groepen zijn gisteren gelijk vertrokken. Het was vanmorgen weer spannend, want net vóór het ontbijt hadden we de boodschap gekregen van de Palestijnse autoriteit dat we om 9 uur met politiebegeleiding naar de luchthaven zouden worden gebracht en daar maar zouden moeten wachten tot de vlucht van maandagavond.

Maar de Nederlandse ambassade hier heeft onderhandeld met de Palestijnse Auroriteit en heeft van hen gedaan gekregen dat we gewoon hier in het hotel mogen blijven tot maandagavond. Dus ik ben nu ook weer rustig terug op mijn kamer. Straks vieren we de H.Mis en hebben daarna het middageten. Bij ons in de groep en bij het personeel van het hotel is er geen coronavirus en is er niemand ziek.

De paniekstemming hier bij de Palestijnse autoriteit en de Israelische regering is ontstaan toen begin deze week bij een groep Griekse bedevaartsgangers na terugkeer in Griekenland er enkelen ziek bleken te zijn met corona. De autoriteiten hebben toen gecheckt waar zij tijdens hun pelgrimsreis in Israel precies geweest waren. Toen bleek dat enkelen van het hotelpersoneel van het hotel in Bethlehem waar ze hadden gelogeerd, ook besmet bleken te zijn met het corona virus.

Toen realiseerde de twee overheden zich dat die Griekse pelgrimsgroep naar de verschillende delen van het land was geweest (Bethlehem, Nazareth, rond het meer van Galilea, Jericho en Jeruzalem) en dat er dus het gevaar was dat zij niet alleen enkele hotelmedewerkers te Bethlehem hadden besmet, maar ook anderen in andere delen van Israel. Daardoor brak bij hen de paniekstemming uit.

Vandaar dat zowel de Palestijnse als de Israelische autoriteiten op het moment geen bedevaarten willen en alle buitenlandse groepen het land uit willen hebben. Ze hebben die besmette hotelwerkers van Bethlehem in quarantaine geplaatst in dat hotel voor 14 dagen. Ook wij mogen daarom ons hotel niet uit. Maar gelukkig mogen we dus nu wel tot maandag in dit prachtige gerieflijke hotel blijven tot ons vertrek naar de luchthaven. Er is weer rust en kalmte in de groep”.