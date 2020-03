Vriendengroep Himmat 20ste keer in Suriname

Van 5 tot met 19 maart vertoeft Vriendengroep Himmat in Suriname. Het is dit jaar de 20ste keer dat VG Himmat Suriname aandoet. Deze Su-trip van VG Himmat is op meerdere manieren een mijlpaal. Onder de reisgenoten zitten een aantal mannen van het eerste uur. Zij zijn al twintig opeenvolgende jaren meegereisd met de Vriendengroep.

2020 is ook een jubileumjaar omdat VG Himmat 35 jaar bestaat. In 1985 hebben vier personen met Soerin Malhoe als initiatiefnemer deze vriendengroep opgericht. De Su-trip is één van de hoogtepunten van de vele activiteiten die VG Himmat organiseert. De kracht van het netwerk van VG Himmat komt tijdens de Su-trip in drie zaken tot uiting: sport, recreatie & ontspanning en sociaal werk.

Historie

35 jaar geleden zochten en vonden mannen uit de regio Rotterdam, Den Haag en Amsterdam “onderdak” bij VG Himmat. Deze mannen hadden allen een vrij actieve voetballoopbaan bij KNVB-clubs van Surinaamse origine achter de rug. De passie voor voetbal, nu weliswaar meer recreatief, en het sociale aspect om elkaar te ontmoeten in een Surinaams sfeertje, bleek een goede formule te zijn.

VG Himmat groeide in de loop van de 35 jaren uit tot een hechte groep waarin ook aandacht was voor het gehele gezin. Naast deelname aan voetbaltoernooien in de zomer, werden (bus)reizen georganiseerd, een jaarlijkse strandwandeling van Hoek van Holland naar Kijkduin, familiesportdagen, nieuwjaarbijeenkomsten en de welbekende BBQ-trainingen. Sportief in beweging blijven en elkaar reghelmatig ontmoeten vormt de rode draad van de activiteiten.

Goede doelen project

Bijzonder aan de Su-trip van VG Himmat is dat sinds 2006 een container met hulpgoederen wordt verscheept. Deze activiteit van de vriendengroep staat bekend als het Goede doelen project. Via een zorgvuldig opgebouwd netwerk in Nederland worden rolstoelen, rollators, postoelen, ziekenhuisbedden, loopkrukken, incontinentiematerialen, hulpmiddelen voor scholen, sportartikelen en andere noodzakelijke hulpgoederen bij donateurs opgehaald.

Deze goederen worden geheel in eigen beheer door de Vriendengroep Himmat naar Suriname getransporteerd en ter plekke ook zelf gedistribueerd. Er wordt bij de uitvoering van dit project samengewerkt met lokale partners die ook een inventarisatie bijhouden van personen en organisaties die hulpgoederen nodig hebben. De goederen zijn bestemd voor instellingen voor ouderenzorg, jongeren in een achterstandspositie, scholen, opvanghuizen voor kansarme kinderen en sportverenigingen. VG Himmat heeft, inclusief de container van 2020, in haar bestaansgeschiedenis totaal 18 containers met hulpgoederen naar Suriname vervoerd. De kosten van vliegtickets, hotelovernachting en alle overige verblijfskosten worden door de vrienden zelf betaald. Het transport van de container wordt gesponsord door Vertraco Shipping.

Belangrijke samenwerkingspartners

Alles wat VG Himmat doet wordt mede mogelijk gemaakt door een vrij groot netwerk van donateurs en sponsoren. Deze zitten zowel in Nederland als in Suriname. Als basis voor de VG Himmat zijn echter drie netwerkpartners cruciaal. De eerste is voetbalvereniging Het Witte Dorp in Overschie – Rotterdam. Dit is de thuisbasis voor de vriendengroep. Hier bereiden de mannen van de vriendengroep zich voor op alle sportieve activiteiten. HWD heeft ondertussen ook warme relaties met Suriname. De club is een goede sponsor van het Goede doelen project. Diverse voorzitters en leden van HWD zijn meegereisd naar Suriname en hebben zo kennis met de culturele verscheidenheid van het land.

Verschillende sportclubs uit Suriname zijn door VG Himmat ontvangen op het moderne sportcomplex van HWD. De huidige voorzitter Nico Fernandez omschrijft de banden met Suriname als volgt: “als je daar 1 euro uitgeeft, krijg je 9 euro terug in de vorm van vriendschap en hartelijkheid”. De tweede en derde belangrijke schakels in het netwerk van VG Himmat heeft te maken met het Goede doelen project. Dat zijn Vertraco Shipping die nu al jaren het transport van de container met hulpgoederen voor zijn rekening neemt. Ten slotte zijn belangrijke dragers in Suriname St. OHM en Matesa. Zij dragen zorg voor de administratieve afhandeling, registratie van hulpvragen en niet onbelangrijk de opslag en distributie van de goederen.

VG Himmat bedankt langs deze weg alle donateurs, sponsoren en netwerkrelaties in Nederland en Suriname voor deze 20eSu-trip.