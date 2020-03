VIDEO: Damaru is eerder bang voor koersstijging dan voor coronavirus

De bekende Surinaamse zanger Damaru heeft een opmerkelijk filmpje opgenomen. Daarin stelt hij zich de vraag of hij banger moet zijn voor het coronavirus in Frans-Guyana of voor de koersstijging in Suriname. De fervente NDP’er geeft in het filmpje hieronder ook zelf het antwoord en zegt banger te zijn voor de koers dan voor het coronavirus.

De valutakoers ten opzichte van de SRD is onder de huidige regering de afgelopen dagen behoorlijk gestegen. De US dollar is nu boven de 13 SRD uitgekomen. Dat heeft zich geuit in enorme prijsstijgingen voor consumenten. Zo bereikte de prijs van cement een record hoogte.

“Met de huidige valutakoersen moet je je luxe opgeven om je gezin te onderhouden”, aldus Damaru. Hij roept Surinamers daarom op om bewust te stemmen op 25 mei.

“Doen jullie niet, alsof jullie niet weten wat er gebeurt”, zegt de zanger in dit filmpje:

Zanger Damaru: Stem bewust op 25 mei 2020, no du lek uno sabi san e psa in a kondre. Damaru was eens een ferfente NDPer, Damru badjĆ©šŸ˜„šŸ˜„šŸŒ¹šŸ‘ Posted by Idris Naipal on Friday, 6 March 2020