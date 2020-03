Surinamers in quarantaine in Israël om coronavirus

Een groep Surinamers die is afgereisd naar Israël voor een pelgrimstocht naar Bethlehem is gisteren vlak na aankomst op de Israëlische luchthaven in quarantaine geplaatst. De groep vertoeft nu in een hotel op de luchthaven en mag er niet uit.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat onder de groep ook de Surinaamse paters Esteban Kross en Martin Noordermeer zich bevinden. De gezondheidstoestand van de Surinamers is niet bekend.

Vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus (Covid-19) gelden er strengere regels voor reizigers in het land. Reizigers uit verschillende landen zijn helemaal niet meer welkom in Israël.

Israël had tot en met zaterdag 00.00u 21 bevestigde gevallen van Covid-19 geregistreerd.