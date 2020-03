Surinaamse afgestudeerde verpleegkundige krijgt hoge koninklijke onderscheiding

Vorige maand werd op Paleis Huis Ten Bosch, als speciale onderscheiding het ‘Erekruis van de Huisorde van Oranje’ uitgereikt aan mw Lygia Lieveld, een in het Academisch Ziekenhuis Suriname afgestudeerde Verpleegkundige. De bekroning werd gedaan door de Koning van Nederland Willem Alexander in aanwezigheid van de Koningin Maxima, Prinses Beatrix en vrijwel alle leden van het Koninklijk Huis.



Mw Lieveld, of Lygia zoals ze door de Koning liefdevol werd toegesproken was vergezeld door haar familie, vrienden en collega’s. Speciaal voor die gelegenheid werd ook het toenmallige hoofd van de opleiding van het Academisch Ziekenhuis , mw Willy Leeflang overgevlogen.



In zijn motivatie speech sprak de koning over de jarenlange verdienste ( ruim 20 jaar) van mw Lieveld aan het Koningklijk Huis, waarbij ze met name zich onderscheidde door haar empatisch vermogen, mate van beroepsgeheim en andere ethische aspecten van het Verpleegkundig beroep.



Het geheel had een waardig maar bovenal indrukwekkend karakter waarbij met name de genodigden vol trots mochten meemaken, hoe een Surinaams opgeleide Verpleegkundige geschiedenis schreef door als eerste van alle Verpleegkundigen van zowel Nederland als Suriname voor zo een hoge onderscheiding in aanmerking te komen.

Uit eigen observatie weet ik en heb ik kunnen ervaren dat Surinaamse Verpleegkundigen het wereldwijd goed doen en zeer gewild zijn. De prestatie van mw.Lieveld spreekt voor zich en is een noemenswaardig voorbeeld van het hoogste niveau te noemen.



Met een gerust hart mogen we daarom stellen dat mw Lieveld getoond heeft een waardige vertegenwoordiger van het verpleegkundig beroep en des te meer van de Surinaamse Verpleegkundigen te zijn.



Gefeliciteerd Lygia Lieveld en complimenten aan de overige oud docenten van Lygia, gefeliciteerd Academisch Ziekenhuis maar bovenal gefeliciteerd Suriname met deze historische mijlpaal mogen de overige verpleegkundigen deze historische gebeurtenis als voorbeeld nemen bij het voortzetten van dit nobel beroep.



Willy Leeflang