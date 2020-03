VIDEO: Winkelier rekent achter plastic af vanwege coronavirus

In Suriname zit de schrik er goed in na de ontdekking van 5 besmettingen met het coronavirus in de grensplaats Saint Laurent du Maroni. In Albina bleven veel winkels de afgelopen dagen dicht. In Paramaribo is deze winkel aan de Commissaris Weytinghweg wel open, maar de Chinese winkelier neemt het zekere voor het onzekere.

Rondom zijn kassa heeft hij vanaf het plafond tot aan de vloer plastic geplaatst en zich hiermee afgeschermd van de mensen die de winkel binnen komen. Achter dit plastic staat ook zijn kassa waarmee hij afrekent met zijn klanten, waarschijnlijk in de hoop dat ze het virus niet aan hem overdragen.

Of de man hiermee volledig veilig is, is niet te zeggen. Het coronavirus zou namelijk ‘enige tijd’ op een bankbiljet kunnen overleven dus moet hij ook voorzichtig zijn met het aannemen van geld.

Bekijk een filmpje hierover op ons Instagram kanaal en volg ons ook daar: