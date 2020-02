Minister Hoefdraad ontmoet nieuwe governor Centrale Bank van Suriname

De Surinaamse minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, heeft deze week een ontmoeting gehad met de nieuwe Governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Maurice Roemer. Hoefdraad noemde het een geweldige ontmoeting.

“We waren het erover eens dat vertrouwen het belangrijkste component is in elke financiële instelling en zullen we daarom samenwerken om transparantie en integriteit binnen de bank te brengen” aldus de minister.

Hoefdraad zei verder dat Suriname groeit en dat het succes toe neemt. “Het is nu het moment voor de Centrale Bank, de minister van Financiën, het bedrijfsleven en de samenleving om als een team samen te werken aan de verdere ontwikkeling van Suriname”vervolgde hij.

Roemer werd afgelopen zaterdag door de Surinaamse president Bouterse benoemd tot Governor van de CBvS. Hij sprak van een grote uitdaging, maar zei zich te zullen inzetten dat het vertrouwen van de bank terugkomt in de samenleving: