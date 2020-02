Vrachtwagen wisselt van rijbaan en raakt personenwagen

Deze auto liep vanmiddag behoorlijke blikschade op nadat het voertuig in botsing kwam met een vrachtwagen plus trekker. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het verkeersongeval rond 15.50u plaats vond aan de Jagernath Lachmonstraat in Suriname.

De chauffeur reed aan de linkerkant van de weg en zou naar eigen zeggen richting hebben gegeven om de rechterbaan op te gaan, om uit te wijken voor twee voertuigen die zijn baan opreden. Op dat moment leek de rechterbaan vrij verklaarde de bestuurder van de DAF vrachtwagen.

Dat was blijkbaar echter niet het geval, want de grote truck raakte op dat moment een personenwagen die op de rechterbaan ter hoogte van Roopram reed. Die personenwagen, met daarin twee vrouwen en een baby raakte zwaar beschadigd. Niemand raakte gewond.

De beschadigde personenwagen moest door een sleepdienst afgevoerd worden.