Onderzoeker: ‘Uitspraak Bouterse over baggeren en goedkope producten klopt niet’

De Surinaamse president Desi Bouterse zou bij de onlangs gehouden NDP massameeting, iets opmerkelijks hebben geroepen. Volgens Bouterse zou het baggerproject, dat op 1 maart van start gaat, tot gevolg hebben dat levensmiddelen in Suriname goedkoper zullen worden. Dit stond vanmorgen ook op de voorpagina van de Surinaamse krant Times of Suriname. Maar Volgens onderzoeker Derrick Ferrier is deze bewering niet juist.

Bouterse doelde op het feit dat door het uitbageren van d Surinamerivier grotere schepen naar ons land zouden kunnen komen. Maar levensmiddelen op de Surinaamse markt, worden vanuit de haven van Trinidad, naar hier verscheept op kleine schepen. En voor die schepen is de huidige vaargeul diep genoeg, zegt Ferrier tegen ABC Online Nieuws.

“Producten zullen alleen goedkoper worden, als de levensmiddelen rechtstreeks naar Suriname komen op grote schepen. Maar, tot nu is dat niet aantrekkelijk, omdat Suriname geen producten heeft waarmee de grote schepen van hier kunnen vertrekken” aldus Ferrier.

Volgens de onderzoeker betekent het dat ook na het baggerproject, levensmiddelen op kleinere schepen vervoerd zullen worden, waardoor er geen merkwaardige prijsverandering zal zijn.

