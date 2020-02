53-jarige man met 2 kilo marihuana aangehouden

De 53-jarige Clifton K. is afgelopen zondagmiddag ter zake overtreding van de Wet Verdovende Middelen aan de Estrelliastraat door de politie van Uitvlugt aangehouden. Dat meldt het Korps Politie Suriname.

In het pand alwaar Clifton als beheerder fungeert, is een zak met marihuana aangetroffen en in beslag genomen door de politie. Het gewicht van de inbeslag genomen drugs is rond 2 kilogram.

Clifton verklaarde bij de voorgeleiding dat hij niets van de marihuana af weet. Hij is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in verzekering gesteld, aldus de politie.