Chief officer van schip met hoesten en koorts negatief getest op coronavirus

Een chief officer van een schip kwam Suriname dinsdagochtend met hoesten en koorts binnen. Hij ging naar de Spoedeisende Hulp voor medische behandeling en werd aangemerkt als een patiënt die vermoedelijk besmet is met het coronavirus Covid-19. Er zijn verschillende testen ingezet en hij is toen negatief getest, meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Het ministerie van Volksgezondheid kreeg dinsdagochtend een melding vanuit de Spoedeisende Hulp van een vermoedelijk geval van besmetting van het coronavirus Covid-19. Bij ondervraging bleek dat de man recent in Italië is geweest, waarna hij via meerdere landen dinsdagochtend in Suriname was aangekomen. Daar er in Italië in de afgelopen dagen een stijgende trend van Covid-19 is, werd de man gekenmerkt als een person of interest.

De chief officer werd geïsoleerd volgens protocol. Op basis hiervan zijn verschillende testen ingezet. De rest van de bemanning was nog aan boord en werd in afwachting op het resultaat in voorlopige quarantaine geplaatst. Het Quick Response Team heeft volgens protocol de bemanning en alle anderen met wie deze meneer in contact kwam, gescreend.

Het gezondheidscertificaat van de bemanningsleden van het schip, welke ingevuld wordt door de kapitein gaf aan dat er geen zieken aan boord waren. Echter, bleek dit dus niet het geval te zijn. Gelukkigerwijs zijn de instanties in Suriname alert geweest om dit te onderscheppen. Het testresultaat van de PCR is negatief op Covid-19. In overleg met de medische specialisten is aangegeven dat de isolatie niet meer vereist kon worden opgeheven. De chief officer mocht terug naar het schip na het resultaat.

Het ministerie van Volksgezondheid heeft stappen van de Standaard Operations Procedures gevolgd en wilt de gemeenschap mededelen dat wij alert blijven en de globale ontwikkelingen rondom Covid-19 nauwlettend in de gaten houden. Aan alle instanties en personen die te maken hebben met reizigers, wordt gevraagd alert te blijven en bij twijfel melding te doen aan het BOG via hotline 178

Aan de Surinaamse gemeenschap wordt nogmaals gevraagd, om de instructies en informatie vanuit het ministerie en de gezondheidsinstellingen op te volgen.