Pinkster Comedy & Dance op zondag 31 mei in Warmond

Op zondag 31 mei 2020 (1ste Pinksterdag) kun je weer genieten van een exclusieve editie van Comedy & Dance in Dekker Warmond! We starten die Pinksterzondag om 20.30u met de comedyshow en gaan eerst keihard lachen met Roué & zijn comedy friends. Direct daarna om 22.00u start de Pinkster Party en gaan we tot 02.30u dansen.

De vorige (Kerst) editie met Jörgen Raymann en Howard Komproe was snel uitverkocht en ook op deze Pinkster editie krijgt Roué weer hoog comedy bezoek. Met comedians als Deng Boy, Jeffrey Spalburg plus live band Passion en DJ Gilly Gonzales uit Suriname wordt het dit keer een gezellige Surinaamse editie.

Voor de mensen die Comedy & Dance als VIP willen beleven zijn er speciale VIP tafels op ons VIP balkon. Kaarten gaan weer hard, dus wacht niet te lang. Bestel je kaarten vandaag nog via www.comedy-dance.nl en kom genieten van top comedy en heerlijk dansen op één avond.

