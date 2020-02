Politie bevestigd: om het leven gekomen bromfietser reed door rood

Het Korps Politie Suriname heeft officieel bevestigd dat de bromfietser die in de avond van zaterdag 15 op zondag 16 februari om het leven kwam na een aanrijding met een auto, door rood is gereden. Dat blijkt uit camerabeelden van het Command Center.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat de 19-jarige bromfietser Nachifio Kluis kort voor de aanrijding reed over de Coesewijnestraat gaande in de richting van de Gladiolenstraat; terwijl de autobestuurder over de J. Lachmonstraat reed, komende vanuit de richting van de Floralaan.

Op het kruising vlak, gevormd door de Lachmon en Coesewijnestraat kwamen de twee voertuigen in botsing met elkaar, waarbij de bromfietser zwaar lichamelijk letsel opliep meldt de Surinaamse politie.

Uit camera beelden van het Command Center is duidelijk te zien dat het verkeerslicht in de rijrichting van de autobestuurder op groen stond, hetgeen betekende dat hij mocht doorrijden. Vanuit de rijrichting van de bromfietser stond het verkeerslicht volgens de camerabeelden op rood, hetgeen betekent dat de bromfietser Nachifio het rode licht heeft genegeerd.

Het ontzielde lichaam van Nachifio Kluis is na afstemming met het Openbaar Ministerie afgestaan aan zijn nabestaanden.