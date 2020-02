Opnieuw bromfietser om het leven gekomen in Suriname

Bij een aanrijding afgelopen nacht tussen een personenauto en een bromfiets, is een 19-jarige bromfietser om het leven gekomen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het ongeluk rond 01.00u plaats vond op de kruising van de Jagernath Lachmon- en Coesewijnestraat.

De autobestuurder reed over Jagernath Lachmonstraat richting Haven. De bromfietser reed over de Coesewijnestraat richting Zinniastraat. Het vermoeden bestaat dat de bromfietser door rood heeft gereden en daardoor op de kruising in botsing kwam met het voertuig.

Het moet een behoorlijke klap geweest zijn, getuige de foto (boven) van de zwaar gehavende auto.

Het slachtoffer, de 19-jarige Nachifio Kluis, werd zwaargewond per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. Kort na aankomst bezweek hij aan zijn opgelopen verwondingen.

Foto (c) D. Eendragt