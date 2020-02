Man dood bij aanrijding op Oost-West verbinding in Suriname

Bij een aanrijding tussen twee voertuigen gisteravond op de Oost-Westverbinding, is een 52-jarige man om het leven gekomen. De redactie van Waterkant.net verneemt dat het verkeersongeval rond 22.45u te Alfonsdorp in Albina plaats vond.

Beide voertuigen reden over de Oost-Westverbinding richting Moengo. De achterrijder reed daarbij dicht op zijn voorrijder. Ter hoogte van Alfonsdorp, km 126, bracht de voorrijder zijn voertuig tot stilstand, zodat een mede inzittende kon uitstappen.

Doordat de achterrijder dicht op deze auto reed, kon hij niet optijd afremmen en ramde hij het voertuig van zijn voorrijder aan de achterkant. Twee mede inzittenden van het voertuig dat gestopt was raakten gewond. Van het voertuig van de veroorzaker raakte één mede inzittende lichtgewond.

De slachtoffers werden per eigen gelegenheid naar de Franse kant vervoerd voor medische behandeling. Kort na aankomst overleed een mede inzittende van het voertuig dat gestopt was. Het gaat om de 52-jarige Ludwig Karwafodi.

Uit onderzoek van de Surinaamse politie is komen vast te staan dat de voorrijder niet in het bezit is van een rijbewijs.