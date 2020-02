VIDEO: Boze dorpsbewoners barricaderen weg na dodelijk ongeval

Bewoners van Alfonsdorp en omgeving hebben zondagmiddag de Oost-West verbinding gebarricadeerd. Zaterdagavond vond daar een zware aanrijding plaats waarbij de 52-jarige Ludwig Karwafodi om het leven kwam. De bewoners zijn de onveilige situatie zat en besloten de weg zondag te versperren, ter hoogte van gemeenschapscentrum Stichting Rosalina.

Op een spandoek dat ter plekke opgehangen is, is te lezen ‘Alfonsdorp is moe!!” De bewoners eisen dat er drempels op de weg komen vanwege de onveilige situatie. Ook eisen ze 1x24uur elektriciteit.

Een woordvoerder van de actievoerders zei tegen een reporter ter plekke dat de dorpsbewoners niet alleen heel erg teleurgesteld zijn, maar ook verdrietig en boos. Ze vinden dat er niets wordt gedaan voor de mensen van Alfonsdorp en eisen actie.

Dat de situatie daar onveilig is, bleek gisteravond rond 22.45u weer toen een man om het leven kwam nadat een auto een ander voertuig van achteren aanreed. De bestuurder van het aangereden voertuig beschikte niet over een rijbewijs.

Filmpje: