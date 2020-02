VMS roept alle medewerkers gezondheidszorg op om te gaan protesteren

Het aantal organisaties dat meedoet aan de grote protestactie op het Onafhankelijkheidsplein op maandag 17 februari 2020, blijft toenemen. Zondag heeft ook de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) een oproep gedaan.

In een brief zegt de VMS: “De omstandigheden binnen de totale Gezondheidszorg zijn momenteel dermate verslechterd dat het Bestuur van de VMS zich genoodzaakt ziet om alle medewerkers binnen de Gezondheidszorg op te roepen om op maandag 17 februari ’20, in hun werkkleding, hun bezorgdheid hierover te uiten, op het Onafhankelijkheidsplein”.

Zaterdag had het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid in een brief geopperd dat de diensten binnen volksgezondheid misbruikt zouden worden voor de actie op maandag 17 februari. In die brief wordt ook gesproken over destabilisatie en onrust.

De VMS reageerde zondag hierop door middels een brief ALLE medewerkers binnen de gezondheidszorg op te roepen te gaan protesteren. De brief is ook hier te lezen: