Prominent lid VHP slachtoffer van intimidatie en bedreiging door NDP aanhangers

Een prominent lid van de VHP in Suriname heeft zaterdagmiddag voor haar huis te maken gehad met intimidatie en bedreiging door een groep scheldende NDP aanhangers. De vrouw heeft het voorval gefilmd en gaat aangifte doen, meldt de partij in een persbericht.

Terwijl ze sliep werd ze wakker door luide muziek: een bus stopte pal voor haar erfpoort. Om te weten wat er precies aan de hand was begaf zij zich naar de voorzijde van haar woning en zag een bus gevuld met een aantal, vermoedelijk, aanhangers van de NDP. Dit vermoeden baseerde zij op het feit dat luidkeels allerlei NDP leuzen en slogans in de richting van haar woning werden geroepen.

Toen de mensen in de bus haar op gegeven moment zagen schreeuwden, zij een stroom van liederlijke schuttingtaal, intimidaties en bedreigingen haar richting uit. Ofschoon behoorlijk aangedaan door deze lafhartige belaging slaagde ze erin haar kalmte te bewaren en nam de hele walgelijke scene in beeld en geluid op haar iPad en telefoon.

Ze vroegen haar wat haar probleem was en bedreigden dat als ze die ‘K’ video op FB plaatst ze het gaat merken. Ze gaven voorts aan dat ze niet moet denken dat ze gaat winnen. De vrouw bleef filmen tot het voertuig was weggereden. Ze heeft kort daarop familie, vrienden en de VHP leiding van de onsmakelijke gebeurtenis in kennis gesteld.

De VHP heeft met ongeloof en afschuw dit gebeuren moeten aanhoren. De Surinaamse partij verwerpt met kracht deze schandelijke wandaad en zal er alles aan doen de schuldigen te laten opsporen en gerechtelijke stappen tegen hen te ondernemen. Het is overigens niet de eerste keer dat VHP’ers worden belaagd en bedreigd door aanhangers van de politieke tegenstanders.

Tot nu toe is het de partij gelukt met kalmte en rust daarop te reageren. Met begeleiding en ondersteuning van VHP prominenten wordt er momenteel werk van gemaakt om de vrouw, zoals het betaamt in een rechtsstaat, aangifte van de belaging en bedreiging te laten doen en het onderzoek af te wachten, aldus de partij.