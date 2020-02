VIDEO: Imanuelle Grives zegt ‘sorry’ bij prèmiere film Suriname

Gisteravond vond in Amsterdam de galapremière plaats van de film Suriname. Imanuelle Grives, die in eerste instantie de hoofdrol zou vervullen, was er ook bij en hield een korte toespraak. Daarin betuigde ze spijt en zei ‘sorry’.

De 34-jarige actrice werd vorig jaar namelijk veroordeeld voor het dealen van drugs op festival Tomorrowland. Daardoor kon ze niet meer in de film meespelen. Grives stelde na haar aanhouding dat zij met de drugs ’oefende’ voor haar rol in de film Suriname. Zij zou een drugsdealer gaan spelen.

Het was gisteravond voor het eerst sinds ze haar gevangenisstraf heeft uitgezeten, dat ze weer naar buiten is getreden. “Sorry, tegen de cast, de producenten, de fans. Sorry dat ik mijn professionaliteit en mijn voorbeeldfunctie niet heb gerespecteerd” zei ze op het podium.

Het filmpje is hieronder te zien:

Gisteren verscheen Imanuelle Grives op het podium tijdens de première van @surinamedefilm. @imanuelleg : “ Sorry dat ik mijn professionaliteit en mijn voorbeeldfunctie niet heb gerespecteerd”. Posted by Fernando Halman on Tuesday, 18 February 2020