Vermissing Sumanta Bansi vandaag weer in Opsporing Verzocht

Vandaag is het precies twee jaar geleden dat de studente Sumanta Bansi uit Hoorn verdween. Sumanta is op 18 februari 2018 voor het laatst gezien op haar verblijfadres in Hoorn. Sindsdien ontbreekt van haar elk spoor. De politie gaat er van uit dat Sumanta door een misdrijf om het leven is gekomen.

In Opsporing Verzocht is al meerdere malen aandacht besteed aan de vermissing van Sumanta die in 2016 vanuit Suriname naar Nederland kwam om te studeren en dat is vanavond weer het geval.

Naast een update van de vele zoekacties die de politie in de tussentijd heeft verricht, wordt ook nieuwe informatie die uit het onderzoek is gekomen met het publiek gedeeld.

Naast een update van de vele zoekacties die de politie in de tussentijd heeft verricht, wordt ook nieuwe informatie die uit het onderzoek is gekomen met het publiek gedeeld.