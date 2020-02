Marlon Veira benoemd tot nieuwe Algemeen Directeur SBB

De heer Marlon Veira is per 15 februari 2020 benoemd tot de Algemeen Directeur van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB), waarna hij vandaag, 17 februari, door Minister Lekhram Soerdjan van Ruimtelijke Ordening, Grond– en Bosbeheer (RGB) is voorgesteld aan het personeel.

De Minister gaf in zijn toespraak aan dat de SBB een cruciale rol vervult in de houtsector. Gelet hierop, is het van belang een sterke leiding te hebben bij de organisatie om zodoende de ontwikkeling van niet alleen het bedrijf, doch ook van de houtsector ter hand te nemen. Als gevolg daarvan is ervoor gekozen de heer Veira te benoemen als directeur.

Dhr. Veira, die aangeeft erg ingenomen te zijn met zijn nieuwe uitdaging als Algemeen Directeur van de SBB, riep het personeel op om hun volle ondersteuning aan hem tebieden. “Wij moeten het samen doen” benadrukt hij. De SBB heeft de potentie om zichte ontwikkelen tot een autoriteit in Suriname en daarvoor is een ieder nodig. Veira heeft meer dan 30 jaren ervaring in de mining industrie en heeft in zowel lokaal als internationaal grote projecten geleid.

Veira neemt het roer over van René Somopawiro die de afgelopen zes maanden heeft gefungeerd als Waarnemend Algemeen Directeur. Hij gaat nu terug naar zijn functie als Directeur Onderzoek en Ontwikkeling.