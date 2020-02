Auto in bosschage is van BiZa en kwam daar na eenzijdig ongeval

De dienstauto die afgelopen weekend werd aangetroffen in een bosschage te Coronie, behoort toe aan het ministerie van Binnenlandse Zaken in Suriname. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het voertuig daar belandde na een eenzijdig verkeersongeval.

De auto werd aangetroffen nabij de controlepost te Burnside, waar er aan de weg gewerkt wordt. De bestuurder, die vergezelt was van een mede-inzittende, zou met een behoorlijke snelheid over het weggedeelte, dat tijdelijk uit grind bestaat, hebben gereden. Hij verloor daarbij de macht over het stuur en kwam in het bosschage langs de weg terecht.

Bij het ongeval raakte niemand gewond. Een verslaggeefster van Waterkant trof de auto daar onbeheerd aan. De Surinaamse politie had de plek echter al aangedaan en was weer vertrokken na geconstateerd te hebben dat er geen andere strafbare feiten waren gepleegd en er geen gewonden waren.

De inzittenden zelf hadden de plek ook verlaten omdat ze op zoek waren naar hulp om de auto daar weg te krijgen. Inmiddels is het voertuig ook verwijderd van de plek en reeds vervoerd naar Paramaribo.