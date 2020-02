Bromfietser en bijrijder gewond bij aanrijding aan de Indira Gandhiweg

Vanavond rond 21.15u was het weer raak op hoek van de Indira Gandhi- en Mon Plaisirweg. Een autobestuurder die afsloeg in de Mon Plaisirweg, lette niet op dat een bromfiets op het rijwielpad kwam aangereden, met als gevolg een aanrijding.

De bromfietsbestuurder en zijn bijrijder raakte daarbij gewond en zijn per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. Het Surinaamse Command Center kreeg de melding en stuurde de politie van bureau Nieuwe Grond ter plaatse voor onderzoek.

Uit het onderzoek is komen vast te staan dat de autobestuurder niet onder invloed van alcohol verkeerde en wel in het bezit is van een geldig rijbewijs. Het voertuig raakte beschadigd aan de linker voorkant.

In Suriname waren brom- en motorfietsers het afgelopen jaar het vaakst slachtoffers in het verkeer. Van de 3.555 geregistreerde verkeersslachtoffers waren 1.568 brom- en motorfietsers.