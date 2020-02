Lezing over civiele infrastructuur in Suriname

Ter gelegenheid van de verschijning van het tweede deel van het boek Bouwen aan de Wilde Kust houdt auteur Hillebrand Ehrenburg op zaterdag 22 februari een lezing in De Nieuwe Kerk in Amsterdam over de infrastructuur van Suriname.

Infrastructuur is een belangrijk deel van het Surinaamse cultuurlandschap. Zeker in de kustvlakte is de oorspronkelijke toestand door menselijk ingrijpen drastisch gewijzigd. Overal zijn meer en minder indrukwekkende weg- en waterbouwkundige werken te zien. Of niet meer te zien, want veel is ook weer verdwenen. Suriname ziet er niet meer zo uit als in 1680. Dat komt vooral door de fysieke infrastructuur die sindsdien is aangelegd. De aanleg daarvan is bepalend geweest voor waar mensen nu wonen en werken en hoe ze zich verplaatsen. En eigenlijk ook voor het feit dat het grootste deel van de bewoners er is, want zonder plantages waren er geen slaven en contractarbeiders aangevoerd uit Afrika en Azië.

In de lezing gaat de auteur in op planning, ontwerp en aanleg van deze infrastructuur: plantages, kanalen, polders, wegen, bruggen, sluizen, waterkrachtprojecten en spoorlijnen. Daarnaast op plannen voor wegen, spoorlijnen en kanalen die niet gerealiseerd zijn. Ook wordt aandacht besteed aan het ontstaan van de bouwsector en aan personen die een belangrijke rol hebben gespeeld bij het tot stand komen van deze werken.

Hillebrand Ehrenburg zal aan de hand van historische foto’s en kaarten het verhaal vertellen van de ontwikkeling van de kustvlakte en de ontsluiting van het binnenland van Suriname.

Deze presentatie sluit prachtig aan op de Grote Suriname tentoonstelling in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. De Grote Suriname tentoonstelling brengt het meeslepende epos van het land en zijn bewoners met zeer verschillende achtergronden, die samenkwamen in het land. Musea, archieven en particulieren in Suriname en Nederland werkten mee en het verhaal wordt verteld door Surinamers zelf. Een groots verhaal dat de hele cultuurgeschiedenis bestrijkt, van de oudste nederzettingen tot de onafhankelijke republiek van vandaag. Een uitgelezen mogelijkheid om deze lezing en een bezoek aan de tentoonstelling te combineren.

Programma

14:00 – 14:15 uur: Inloop

14:15 – 14:20 uur: Introductie

14:20 – 15:20 uur: Lezing

15:20 – 15:35 uur: Vragen/discussie met zaal

15:35 – 16:15 uur: Napraten en signeren

Datum: zaterdag 22 februari

Locatie: Eggert Zaal van De Nieuwe Kerk Amsterdam

Toegang: gratis

De Eggertzaal is bereikbaar via ’t Nieuwe Kafé aan de Damzijde.

Meer informatie Bouwen aan de Wilde Kust I

Meer informatie Bouwen aan de Wilde Kust II