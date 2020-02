VIDEO: Nieuw nummer Damaru met Tommie Christiaan die Aucaans zingt

De bekende Surinaamse zanger Damaru heeft deze week het nieuwe nummer ‘Echte mannen huilen niet‘, dat hij samen met de Nederlandse zanger Tommie Christiaan en Donavey zingt, uitgebracht. Het is weer een uniek nummer geworden waarin Christiaan ook nog in het Aucaans zingt!

Het nummer is geproduceerd door Cegan en de bekende Surinaamse fluitist Ronald Snijders. “Ik ben ook veel dank verschuldigd aan Suleigha Winkel, Jörgen Raymann, Bryan Blinker, Pukusjani Dawsa en Sabana, voor hun bijdrage aan dit nummer en de clip” aldus Damaru tegen de redactie van Waterkant.Net.

Het is niet de eerste keer dat musicalzanger Tommie Christiaan in vloeiend Aucaans zingt. Eerder verraste hij Kenny B, in het televisieprogramma ‘Beste Zangers’ door het nummer ‘A Sama De’ te zingen.

Christiaan en Raymann vlogen in oktober speciaal naar Suriname om de bijbehorende videoclip op te nemen. Bekijk deze clip van ‘Echte mannen huilen niet’ hier: