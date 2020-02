‘Krabudag Rotterdam is een succes’ Avenue Nine verwelkomt 500ste klant

De krabben zijn niet aan te slepen bij Avenue Nine! Eigenaar Miquil Tjon Kon Fat heeft zijn handen er vol mee. “Dit is duidelijk iets waar veel vraag naar was en ik vind het echt een compliment dat het elke keer uitverkocht is.” Ook bedrijven als IndeBuurt, Open Rotterdam en de Buik hebben Avenue Nine ontdekt. Tot nu toe zijn zij lovend. Ik ben blij dat wij ze een ander stukje Suriname kunnen laten zien. De eerstvolgende editie is zondag 16 februari 2020.

Op de vraag hoe Avenue Nine met de druk omgaat antwoordt Tjon Kon Fat dat voor hem kwaliteit het belangrijkste is. “De klant is koning en zolang zij tevreden naar huis gaan, dan ben ik ook tevreden.”

Avenue Nine biedt twee soorten massala krab aan. De Surinaamse krabben en de Noorse en volgens Tjon Kon Fat is het een hele beleving om te zien hoe men vergelijkt welke zij lekkerder vinden. “Wij Surinamers zijn kritisch met eten. Oen ne plei nanga nyan’ aldus Tjon Kon Fat. Over die beleving is hij heel duidelijk. “Wij bieden Surinaamse sappen aan om het plaatje compleet te maken.” Qua smaak is er sinds kort meer keuze. ”De krab was voorheen voor sommigen net iets te peper. We hebben nu de optie om je krab minder peper bij ons te eten. We waren iets te enthousiast met de adjoema’s.” aldus Tjon Kon Fat.

Sinds het online gaan van de website van Avenue Nine en de nieuwsberichten van onder andere Waterkant is de Krabudag viraal gegaan. Een van hun kenmerken is dat zij kleinschalig, behulpzaam en persoonlijk zijn.

Avenue Nine is geen standaard restaurant het is een “woonkamer”. Hierom staat gastvrijheid voorop zegt Tjon Kon Fat. “Als je extra rijst of groenten wil is dat geen probleem. We houden de Surinaamse cultuur graag bij ons als het gaat om Surinaamse gastvrijheid. Je krijgt echt het gevoel alsof je bij je Surinaamse tante bent, hoor ik weleens terug. En dat vind ik alleen maar mooi om te horen!”

