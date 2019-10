Jörgen Raymann en Tommie Christiaan in Suriname voor Damaru’s nieuwe clip

De nieuwe song ‘Echte mannen huilen niet’ van de Surinaamse populaire zanger en songwriter Damaru is speciaal voor de Nederlandse markt. Dat vertelt hij in een interview met Paramaribo Entertainment News Netwerk (PENN). “Echt, echt gewoon voor Nederland. Het is een dure clip met heel veel uitgaven, maar het komt goed”, reageert de Mi Rowsu-zanger.

Musicus Ronald Snijders en de Nederlandse zanger en acteur Tommie Christiaan werken ook mee aan het nummer. Christiaan en de Surinaams-Nederlandse cabaretier zijn speciaal voor opnames van de clip, die dit weekeinde zal plaatsvinden naar Suriname afgereisd. Rayman treedt op als figurant.

De bekende Surinaamse rapper Donavey is ook te horen in ‘Echte mannen huilen niet’ (Na Ke Mo). Het is nog niet bekend wanneer de single wordt gelanceerd.

Een voorproefje van het nummer:

NA KE MOECHTE MANNEN HUILEN NIETCOMING SOONDAMARU FT TOMMIE CHRISTIAAN #D-MUSIC IS LIFE #CLOUD9 Posted by Damaru Canterburg on Tuesday, 25 June 2019