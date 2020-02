Autobestuurder wijkt uit voor roekeloze weggebruiker en belandt in trens

Deze auto is vanmorgen iets na 10.00u in een trens langs de Leysweg in Suriname terecht gekomen. Het verkeersongeval vond plaats in de bocht tegenover apotheek Joemmanbaks. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het ongeval is gebeurd door toedoen van een mede weggebruiker die roekeloos over de weg reed.

Vernomen wordt dat beide voertuigen in tegenovergestelde richting reden. De veroorzaker haalde zijn voorrijder in op een roekeloze manier waardoor de benadeelde die in tegenovergestelde richting reed moest uitwijken. Door deze uitwijkmanoeuvre verloor de benadeelde de controle over het stuur en kwam in de trens terecht. De veroorzaker reed vervolgens door.

Twee personen raakte gewond en zijn per ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. Om de auto uit de trens te halen moest de weg door de Surinaamse politie afgesloten worden. Dit veroorzaakte een enorme opstopping en file aan beide kanten van de weg.