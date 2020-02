Activist vraagt officieel toestemming voor protestactie op Onafhankelijkheidsplein

Activist Stephano Biervliet, die een grote protestactie gepland heeft op 17 februari op het Onafhankelijkheidsplein, heeft vandaag officieel toestemming daarvoor gevraagd aan de directeur van het kabinet van de president. Dit nadat districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo-Noordoost eerder heeft laten weten, dat voor het verkrijgen van een vergunning voor een activiteit op het plein, eerst toestemming nodig is van het kabinet van de president.

Biervliet geeft in zijn verzoek aan dat publiekelijke uitlatingen van de president afgelopen week, het gerechtvaardigd vertrouwen van toestemming, naast het bestaand grondrecht is gewekt. Het onderwerp en benaming van de actie zijn: ‘WEG MET DE NDP’. De activist heeft vandaag ook zijn vergunning voor de protestactie ingediend bij het commissariaat van Paramaribo-Noordoost.

De aangekondigde protestactie – Tekst gaat verder onder dit plaatje:

Nerkust zei eerder aan de redactie van Waterkant.Net dat er toestemming nodig is van het kabinet, omdat het Onafhankelijkheidsplein onder het kabinet valt. De districtscommissaris liet weten dat hij dus onmogelijk een vergunning kan verlenen voor een activiteit of dergelijks op het plein, zolang er geen toestemming van het kabinet verkregen is.

De activist kijkt nu ernaar uit hoe er gereageerd zal worden op zijn formeel verzoek om gebruik te maken van het Onafhankelijkheidsplein. Hij heeft eerder in de media laten weten dat zonder een vergunning zijn protestactie op het plein normaal doorgaat.

De aanvraag om gebruik te maken van het Onafhankelijkheidsplein.

Hieronder één van de filmpjes van de actie op Facebook waarin mensen worden opgeroepen:

OPROEP TO MASSA-PROTEST OPROEP TOT PROTEST ! Ons geliefd land Suriname zit in een diepere put dan ooit en dit is allemaal te danken aan de roofpartij NDP ! Ik roep alle oprechte Surinamers om het protest tegen de regering Bouterse-Adhin op17 februari 2020 te ondersteunen ,STOP DE VERNIETIGING VAN SURINAME! Wi sa feti Gi Sranan ! Posted by Desi Bouta on Friday, 7 February 2020