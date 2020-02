Minister: ‘Politie acties tegen illegale cambio’s in Suriname gaan door’

De Surinaamse minister van Justitie Stuart Getrouw heeft maandag aangegeven dat de recente acties van de politie, tegen illegale cambio’s in Suriname, gewoon doorgaan. Deze acties werden aangekondigd tijdens de recente persconferentie van president Desire Bouterse.

In het kader hiervan heeft de politie vrijdagmiddag 7 februari jl. bij verschillende adressen in Paramaribo en Commewijne invallen gepleegd. Daarbij werden enkele illegale cambio’s gesloten en werden enkele aanhoudingen verricht. Ook zijn grote geldsbedragen in beslag genomen. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de bekende Sopo van Commewijne een van de aangepakte illegale cambio’s is.

Volgens de minister is deze operatie verricht op basis van de Wet Toezicht Geldwisselkantoren. Getrouw geeft aan dat deze illegale geldwisselkantoren al een poos bezig waren valuta te kopen en te verkopen, welke handeling een negatief effect had op het wisselkoersbeleid.

“Het zal niet alleen bij de actie van vrijdag 7 februari blijven want de acties gaan door”, verzekerde de bewindsman.